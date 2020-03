De Nicola: "Divorzio dal Napoli per colpa di Ancelotti? Ecco tutta la verità. Sugli infortuni di Koulibaly e Ghoulam..."

Notizie calcio Napoli - Alfonso De Nicola ha rilasciato un'intervista al "Riformista". Ecco alcuni passaggi evidenziati da CalcioNapoli24:

Anche se non lavora più nel Napoli, cosa succede a Koulibaly, di quanto tempo ha bisogno?

"Non conosco la patologia quindi non lo so. Ciò che posso dire è che il ragazzo si fida molto dello staff medico. Sugli infortuni in generale, credo ci sia anche la mano della gestione tecnica e sportiva, non solo medica".

Alex Meret di quanto tempo avrà bisogno?

"Se si tratta di un trauma contusivo può riprendere anche subito".

Faouzi Ghoulam non è più lo stesso?

"Finché c’ero io è sempre stato disponibile e si è sempre allenato ed ha giocato. Dicono non sia quello di prima, ma non mi pare".

Attraverso gli studi effettuati sul dna dei calciatori cosa è venuto fuori?

"Siamo riusciti a dimostrare che alcuni geni sono responsabili di alcune patologie. Ed in questo modo si cerca di fare prevenzione per lesioni muscolo tendinei o altro".

Come si previene?

"Con il lavoro specifico e personalizzato. Lo abbiamo fatto anche con Ancelotti, ma non è stato semplice".

In che senso?

"La difficoltà veniva da un’impostazione ed un vissuto evidentemente diverso perché avevano avuto soddisfazioni e risultati in altro modo e non ascoltavano le mie indicazioni. La mia collaborazione con Ancelotti è sempre stata ottima, prima dell’allenamento chiedeva il mio parere su tutto. Ma non so fino a che punto comunicasse ai suoi collaboratori le cose giuste. Con Mazzarri, Sarri e Benitez ci sentivano anche la sera al telefono".

Il disaccordo con lo staff di Ancelotti ha quindi determinato la fine del suo rapporto lavorativo col Napoli?

"Non saprei dire da cosa sia dipeso. Non ho mai chiesto spiegazioni e loro non me ne hanno date. Non credo ci sia stata una motivazione particolare. Errori ne ho fatti anch’io, molti, ma non hanno determinato grandi defezioni".