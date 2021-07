De Laurentiis sul caso Lotito: "Difficile dare un giudizio: accadrà anche a mio figlio col Bari"

Ultime calcio - Il caso Salernitana, con la società campana che rischia di non poter disputare il campionato di serie A per via della doppia proprietà di Lotito (già patron della Lazio), fa parlare ovviamente anche in casa Bari. A dire la sua è stato Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli e padre di Luigi, quest’ultimo alla guida dei biancorossi:

«È difficile dare un giudizio – ha affermato in conferenza stampa, come riporta l'ediziome Bari del Corriere del Mezzogiorno – e schierarsi da una parte o dall’altra. Sicuramente, se non posso avere una seconda squadra, nel momento in cui sto lottando per la serie A, devo avere già le idee chiare rispetto alla cessione. La stessa cosa può accadere per il Bari di mio figlio. Io mi sono tirato fuori, ma se va in serie A c’è la diatriba sul grado di parentela. Mantenere un 10% o una quota di minoranza? È tutto da vedere. Di ricorsi al Tar o in Europa non ce ne sono stati, non esiste giurisprudenza».