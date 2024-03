De Laurentiis vuole la Super Champions, si può riaprire tutto in 9 giornate

Napoli - Il calciomercato e il campionato, questi gli argomenti decisivi di questi ultimi mesi di stagione del Napoli di Aurelio De Laurentiis che sta cercando di costruire un futuro di nuovo glorioso per gli azzurri, come spiega il Corriere dello Sport:

Pronte grandi manovre che Aurelio De Laurentiis, l’uomo che dovrà restaurare il quadro della città della gioia, sta iniziando a progettare. Gli occhi del Napoli sono già rivolti ai prossimi passi che significano futuro: nove partite di campionato per la scia della zona coppe, a cavallo tra la realtà e un sogno chiamato Superchampions che magari potrebbe anche presentarsi all’improvviso in virtù di certe dinamiche che non dipendono solo dalla squadra.