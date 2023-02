De Laurentiis vince anche lo scudetto dei conti: in dieci anni era accaduto solo due volte, il dato

Lo scudetto dei bilanci è l'arma vinente di De Laurentiis, capace di sistemare i conti e di apprestarsi a vincere, scrivendo una pagina di calcio incredibile per tutto il popolo partenopeo.

Aurelio De Laurentiis

De Laurentiis vince lo scudetto dei conti

Non per forza bisogna svenarsi sul mercato, per il successo basta vedere il rapporto acquisti/cessioni delle squadre che hanno vinto il campionato nelle ultime stagioni e solo la Juventus, nel 2013-2014 e nel 2016-2017, è riuscita nell'intento con +6,7 e +23,5 milioni. Per spezzare il dominio juventino, le milanesi hanno dovuto investire tanto. Per esempio, nel 2020-2021 l'Inter chiuse con un -43,95 mentre nello scorso anno il Milan con un -87,49. De Laurentiis aveva idee chiare, voleva ridurre il monte ingaggi e rinnovare la rosa attraverso la rinuncia a giocatori che erano stati preziosi nelle precedenti stagioni, investendo subito i milioni incassati dalle cessioni. Lo riporta Il Mattino.

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli