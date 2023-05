Il Mattino - Udinese-Napoli, De Laurentiis potrebbe andare a Castel Volturno in queste ore: i motivi della decisione

Calcio Napoli - Il gol di Dia che ha gelato lo stadio Maradona ha rimandato soltanto la festa scudetto del Napoli che, presumibilmente, ci sarà al triplice fischio finale della gara di giovedì contro l'Udinese. Tra i più tesi in Tribuna ieri c'era sicuramente il presidente Aurelio De Laurentiis inquadrato più volte da DAZN accanto a sua moglie Jacqueline. Il suo volto concentrato la diceva lunga sulla tensione, ma soprattutto l'emozione che ha vissuto in tutto l'arco dei 90 minuti. L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino racconta un dettaglio sul presidente della SSC Napoli.

Stando a quanto si legge questa mattina su Il Mattino, non è da escludere che tra oggi e domani, il presidente Aurelio De Laurentiis possa fare visita a Luciano Spalletti e squadra in vista della partita in programma giovedì contro l'Udinese:

"Non è escluso che tra oggi e domani possa andare a Castel Volturno per salutare la squadra e stringere la mano ai protagonisti di questa avventura. Per scelta, non è mai stato in questa stagione nel centro tecnico. Un anno fa, per tre giorni di seguito, vide gli allenamenti di Spalletti. Sa che non c'è bisogno di una svolta o di uno scatto: il triangolino dell'ultimo chilometro è sotto gli occhi di tutti. Anche lui sa bene che lo scudetto è già in tasca"