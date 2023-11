De Laurentiis supporta Garcia, il patron gli ha garantito la presenza a Castel Volturno per tutta la settimana

Ultime notizie Napoli - Da sabato nel derby contro la Salernitana alla gara casalinga contro l’Empoli, passando per il match di Champions con l’Union Berlino, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si aspetta che arrivino altrettante vittorie.

De Laurentiis supporta Garcia

Come racconta l’edizione odierna di Tuttosport, per dare l’assalto alla zona Champions e per ipotecare gli ottavi di finale della competizione il patron De Laurentiis garantirà la sua presenza per tutta la settimana a Castel Volturno, come forma di sostegno a Rudi Garcia.