L'edizione in edicola oggi di TuttoSport riporta cosa è successo nell'immediato post partita di Napoli-Lazio, gara persa 2-1 dal Napoli in casa. Il quotidiano si sofferma sullo stupore da parte di Aurelio De Laurentiis per un dettaglio legato allo stadio:

"Lo stesso De Laurentiis, stupito anche per gli spalti semivuoti, ha chiesto spiegazioni su quella seconda parte di gara mai vista nel biennio di marca Spalletti-Giuntoli".