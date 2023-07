De Laurentiis si è attivato per nuovi acquisti: non si farà distrarre dalla trattativa per Osimhen

Napoli - De Laurentiis, nonostante sia preso dalla lunga trattativa per Osimhen, ha già opzionato quelli che possono essere i profili per il ruolo di esterni d'attacco e non solo. Per quanto riguarda le corsie offensive, come riportato da Il Mattino, nel mirino dal Napoli sono stati messi Orsonili, Lindstrom e Adama Traorè.