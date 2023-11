De Laurentiis sfida Florentino Perez, CdM: ADL non è nemmeno tra i 60 italiani più ricchi, è sfida ad un titano

Ultime notizie Napoli - Aurelio De Laurentiis e Florentino Perez orientano la sfida tra il Real Madrid ed il Napoli anche loro nei rapporti, nelle diplomazie. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

Un produttore cinematografico ed un costruttore quasi coetanei per giunta cresciuti tra Roma e Madrid:

“Due patron che si conoscono bene, apprezzati nell’universo calcistico per le loro gestioni. Entrambi sono nelle nomination per la categoria “miglior presidente” nei Globe Soccer Awards di Dubai.

Gli altri concorrenti sono quattro rappresentanti di società ad azionariato popolare più diffuso (Bayern, Benfica, Barcellona, Real Madrid), due sono i delegati di fondi di investimento (Lens e Siviglia), e il proprietario del Manchester City ha un patrimonio personale stimato di 1 miliardo e mezzo di dollari e rientra in una corporate come quella dell’Abu Dhabi Investment Authority.

Dela quindi appare come un pigmeo tra i titani con il suo “tesoretto” stimato da Forbes in 200 milioni di euro: una cifra che non gli consente di rientrare neanche tra i top 60 italiani più facoltosi”