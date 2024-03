De Laurentiis rivuole Sarri? Prima lo detestava, ma il "sarrismo" è per lui la formula del successo

Ultime notizie. Oggi sul Corriere del Mezzogiorno l'editoriale di Massimiliano Gallo, dal titolo "Una città che si rifugia nel passato". Si parla di Aurelio De Laurentiis, del suo rapporto con il calcio e di come il presidente del Napoli abbia applicato al calcio alcuni schemi ripresi dal cinema.

"Il presidente del Napoli ha l'abitudine di ripetere un successo fino alla noia, finché gli spettatori non disertano le sale. Nel calcio fa lo stesso. La formula che lui considera di successo è il sarrismo. Il signor Maurizio è il Christian De Sica del pallone. Il cuore del presidente è rimasto lì. Eppure quando era a Napoli quasi lo destesava. In realtà era profondamente invidioso della sua popolarità. In nome del sarrismo portò a Napoli Gattuso, sacrificando Ancelotti. Lo ha ricercato in Spalletti. È arrivato a chiamare in panchina Calzona il suo ex vice. Più amore di così".

?Sarri al Napoli?

L'articolo prosegue approfondendo la figura di De Laurentiis: "Sta coltivando anche la piagnoneria della piazza, tra assurdi ricorsi anti-Juve, liti con le tv da sempre considerate ostili (tutti ce l’hanno con Napoli, è il primo comandamento della napoletaneria) e le immancabili scomuniche arbitrali".

Ed è in questo contesto che si prefigura un possibile ritorno di Maurizio Sarri al Napoli: "Il Sarri bis sarebbe perfettamente in linea con la città stagnante che da sempre preferisce guardare all’indietro. Qui si è parlato di Maradona per trent’anni. Convinti che mai sarebbe stato vinto un altro campionato. E l’aspetto più triste, oltre che paradossale, è che la lezione dell’ultimo scudetto è stata rapidamente dimenticata".