De Laurentiis rivedrà lo scouting Napoli: la colpa grave che il patron imputa ai suoi collaboratori

Napoli calcio - De Laurentiis non farà sconti a nessuno. Il presidente metterà mano anche allo scouting dopo aver sostituito Rudi Garcia si legge questa mattina sulle pagine dell'edizione napoletana di Repubblica.

Ecco cosa scrive Antonio Corbo su repubblica riguardo lo scouting del Napoli:

"Sarà rivisto lo scouting: avrebbe dovuto fornire con un clic tutto su Garcia. Il gioco preferito dopo la Roma, i giocatori valorizzati negli anni, i mercanti di riferimento. Consigliare il più vicino all’identikit di Spalletti. È stato scelto un allenatore per nulla simile. Come una clinica che per sostituire un ortopedico ingaggia un nutrizionista"