CorSport - Ricorso contro la Juve per il Mondiale per club: la strategia di De Laurentiis

De Laurentiis valuta ricorso contro la Juve per il Mondiale per club. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta come il numero uno della SSC Napoli, dopo le dichiarazioni rilasciate all'evento "Business of Football Summer" organizzato dal Financial Times, starebbe pensando di dare vita ad una battaglia legale contro i bianconeri qualora il Napoli non riuscisse a centrare la qualificazione al prossimo Mondiale per club che vale qualcosa come 100 milioni di ricavi sicuri o giù di lì.

Aurelio De Laurentiis, ricorso contro la Juve per Mondiale per club

Attualmente il ranking dice Juventus 47 punti e Napoli 42, i bianconeri sarebbero l'ultima squadra italiana a prendere parte alla manifestazione Mondiale per club. Il Napoli, per cambiare tutto, dovrebbe passare il turno con il Barcellona in Champions e poi fare un pareggio. Dicevamo come De Laurentiis stia pensando di presentare un ricorso a FIFA e UEFA nei confronti della Juve.

Le motivazioni di questo possibile scenario risiedono in due punti: mancata penalizzazione della Juve nel ranking così come accaduto lo scorso anno in serie A e nel mirino ci sarebbe anche l'ultima partecipazione alla Champions League dei bianconeri all'alba proprio della penalizzazione per il mancato rispetto dei requisiti economici che hanno poi portato all'esclusione dalle Coppe. Il presidente De Laurentiis sta valutando, si legge sul Corriere dello Sport, non ha fretta anche perché il Napoli è ancora in corsa su tutti i fronti.