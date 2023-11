L'edizione in edicola oggi di Repubblica riporta le ultime notizie in merito ad Aurelio De Laurentiis e al suo recupero post operatorio:

"Aurelio De Laurentiis ha deciso di accompagnare alla porta il tecnico francese Rudi Garcia, la cui deludente gestione stava mettendo a repentaglio gli obiettivi strategici del presidente: reduce da un intervento chirurgico al ginocchio e costretto a sperare in un recupero lampo per essere lo stesso al fianco dei suoi giocatori in una sfida di grande fascino".