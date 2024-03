De Laurentiis pronto a fare follie per Koopmeiners prima della fine del campionato: i dettagli

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino riporta le ultime notizie in casa SSC Napoli in merito all'interesse degli azzurri per il centrocampista Teun Koopmeiners:

"Le follie la prossima estate De Laurentiis tornerà a farle per Teun Koopmeiners: si è arrampicato fino a 40 milioni prima di incassare il suo no definitivo ma con Percassi tornerà a muoversi prima della fine del campionato. Sì, tante facce nuove, ma è chiaro che il vero problema non sarà come spendere il budget da 150 milioni (in attesa delle cessioni) ma come vendere gli esuberi. Che pure sono tanti".