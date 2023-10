De Laurentiis prima esonera e poi conferma Garcia, Gazzetta ironizza: sicuramente a Rudi avrà fatto piacere il colloquio ADL-giocatori

Ultime notizie Napoli - Al martedì con il suo intervento alla Luiss, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis aveva di fatto esonerato il suo allenatore Rudi Garcia facendo ammenda per aver preso «un tecnico che non conosce più il calcio italiano e forse fa fatica». Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Poi al mercoledì ecco il “no” di Antonio Conte e allora contrordine, si va avanti con il francese e il presidente parla con i “senatori”, altra cosa che avrà fatto sicuramente piacere all’allenatore. Dunque ieri, al giovedì, tutti al Konami Training Center, per siglare l’armistizio e provare a ripartire. Come non è ben chiaro"Â