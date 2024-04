De Laurentiis preoccupato per ciò che gli ha riferito Calzona sui giocatori del Napoli

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito a cosa sta accadendo in casa SSC Napoli:

"De Laurentiis era volato in Svizzera per motivi personali e ha assistito davanti alla tv al crollo verticale del Napoli contro l’Atalanta: 90’ in cui la squadra ha improvvisamente alzato bandiera bianca. Poi il presidente ha parlato al telefono con Francesco Calzona e deve essersi allarmato ancora di più, dopo aver ascoltato il deludente quadro della situazione che gli ha riferito il tecnico calabrese. Il successore di Garcia e Mazzarri era infatti riuscito a dare almeno in campionato una scossa agli azzurri e il pareggio di San Siro contro l’Inter era parso il viatico ideale per continuare a credere alla rimonta verso la zona Champions. Ma durante la sosta della Serie A i fragili equilibri all’interno dello spogliatoio sono andati di nuovo in mille pezzi e senza la guida del terzo allenatore della stagione — volato a Bratislava per onorare il suo doppio incarico di ct della Slovacchia — i giocatori sono subito sprofondati senza fare resistenza nel tunnel della crisi".