De Laurentiis potrebbe continuare a stare vicino al Napoli di Mazzarri

Ultime notizie Napoli - Secondo giorno del Mazzarri-bis e subito arriva un test sul campo contro la Juve Stabia: ha seguito una parte del test in panchina, seduto accanto a Victor Osimhen. E c'era anche il presidente De Laurentiis, come racconta Tuttosport.

Anche ieri era presente il presidente Aurelio De Laurentiis, accompagnato dal vicepresidente Edoardo:

"Il patron sta seguendo il coach in questi primi giorni per poi fare ritorno a Roma. Ma non è detto che non decida di continuare con questo lavoro di monitoraggio quotidiano di tecnico e squadra"