De Laurentiis porta il Comune di Napoli in tribunale! Ricorso al Tar Campania per i vigili urbani

Caos stadio Maradona, il presidente Aurelio De Laurentiis orasi muove tramite il Tar Campania. Come infatti svela Il Mattino oggi in edicola, il patron del Napoli ha citato il Comune davanti al Tribunale amministrativo della Campania.

Stadio Maradona, ADL al Tar Campania per il Comune

Il motivo? Ritiene che la società non debba pagare i vigili urbani durante i servizi di viabilità straordinari in occasione delle gare partite a Fuorigrotta come invece sta accadendo. Spetterebbe al Comune. A Palazzo San Giacomo - si legge sul giornale - non sono stati colti di sorpresa perché la materia è particolare e l'assessore Antonio De Iesu preannunciò che tale decisione avrebbe potuto portare problemi.

"Gli impianti sportivi, di proprietà comunale, appartengono al patrimonio indisponibile del comune, essendo essi destinati a un pubblico servizio”, evidenzia il legale del club partenopeo. Si tratterebbe di un evento di pubblico interesse e dunque non spetterebbe al Napoli pagare. Una situazione che in ogni caso, al di là di come andrà, che crea ancora un vuoto tra la società partenopea e l'amministrazione comunale come già accaduto in questi anni.