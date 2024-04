De Laurentiis piomba a sorpesa a Castel Volturno, vuole evitare il naufragio definitivo: i dettagli

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito a cosa sta accadendo in casa SSC Napoli:



"Fidarsi di nuovo oppure no? Il dubbio è più che lecito, dopo tanti tradimenti e delusioni. Aurelio De Laurentiis ha infatti scelto senza esitare l’opzione numero due e ieri mattina è apparso dunque senza alcun preavviso al centro sportivo di Castel Volturno, ritenendo evidentemente necessaria la sua presenza per evitare il naufragio definitivo. Il presidente ha superato a sorpresa i cancelli del Konami Training Center alle 11.30 in punto e per un’ora e mezzo si è trattenuto in sede, assistendo a una parte dell’allenamento e provando a dare la carica alla squadra".