De Laurentiis pentito di non aver fatto un blitz a Reggio Emilia? Ecco da dove ha visto la partita

L'edizione in edicola oggi di Repubblica commenta la vittoria per 6-1 del Napoli contro il Sassuolo di ieri pomeriggio:

"Sono tornati finalmente a cantare i 5 mila tifosi al seguito ed è arrivato dopo la goleada pure il tweet di Aurelio De Laurentiis, come nelle giornate magiche dello scudetto. «Complimenti alla squadra per questo bel risveglio». Il presidente ha visto la partita alla tv (da Londra ndr.) e si è forse pentito di non aver fatto un blitz a Reggio Emilia, dove le stelle azzurre hanno brillato finalmente al massimo del loro splendore, pilotate dalla panchina da Francesco Calzona. Il nuovo tecnico è stato capace di restituire ai campioni nello spazio di appena una settimana i codici di Luciano Spalletti e alla fine non ha nascosto la sua legittima soddisfazione".