De Laurentiis pensa a due 'vecchi amici' per sostituire Garcia. Il Mattino - Quattro caratteristiche rendono possibile l'accordo

L'esonero di Rudi Garcia è prossimo, sarà ufficializzato dopo l'incontro alla Filmauro dei vertici societari. Si cerca il suo sostituto e si pensa ad un traghettatore.

Walter Mazzarri

De Laurentiis pensa anche a Mazzarri e Calzona

Come riporta Il Mattino, occhio anche a due “vecchi amici” dalla pretese basse: uno è Walter Mazzarri e l’altro è l’attuale ct della Slovacchia, Francesco Calzona, ex secondo di Sarri (magari con Hamsik). Tutti e due sono piani B, ovvio, ma rispondono all’identikit che piace a De Laurentiis: sergenti di ferro, conoscono bene l’ambiente, per certi versi malleabili e pronti ad accettare anche un incarico a otto mesi.

