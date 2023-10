Napoli - Sembra una di quelle coppie adolescenziali nella quale non si capisce chi debba chiamare l'altro. Insomma, corto circuito, di sicuro: almeno dal punto di vista della comunicazione. Perché le parti sono entrambe sicure di essere nel giusto e che sia l'altro a dover fare un passo in avanti, magari quello decisivo. Clima tesissimo, proprio nei giorni in cui Victor resterà ai box per colpa di un infortunio - l'ennesimo - rimediato durante gli impegni con la sua Nigeria.