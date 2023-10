De Laurentiis ora può solo arrabbiarsi, rafforzate delle critiche nel suo stato d'animo: il motivo

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito al caso Osimhen e al suo infortunio:

"Nella prossima sosta, quella di novembre, Victor probabilmente si dedicherà all’ultimo scatto verso il rientro in campo. Non giocherà con la Nazionale le partite valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali contro Lesotho e Zimbabwe ma si dedicherà al rientro dal primo minuto previsto il 25 novembre a Bergamo. De Laurentiis intanto può solo arrabbiarsi, perde il giocatore più importante del suo organico a causa di un infortunio rimediato in un’amichevole della sua Nazionale, avrà rafforzato nel suo stato d’animo le critiche contro il calendario internazionale e la gestione del calcio compiuta da Fifa e Uefa".