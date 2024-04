"Resta con noi". De Laurentiis ha chiesto a Calzona di rimanere a Napoli da vice allenatore: la reazione del tecnico

Aurelio De Laurentiis ha chiesto a Francesco Calzona di restare al Napoli. Lo scrive Il Mattino che rivela come il presidente abbia ufficialmente chiesto all'attuale allenatore di restare in azzurro anche la prossima stagione, ma con un ruolo diverso da quello ricoperto attualmente. L'idea di De Laurentiis sarebbe quella di far fare a Calzona il vice allenatore.

De Laurentiis vuole Calzona vice allenatore del Napoli

Napoli - "Resta con noi" ha detto De Laurentiis a Calzona in questi giorni. Il tecnico ci sta riflettendo anche se non fa i salti di gioia, scrive Il Mattino, sul fatto di non essere il primo allenatore. C'è un contratto in essere con al federazione slovacca che dà a Calzona un ingaggio da quasi 500mila euro. Come rivela Il Mattino, Calzona è molto tentato e riflette sulla proposta fatta dal presidente. Vedremo se accetterà oppure no di restare nello staff tecnico del prossimo allenatore del Napoli.