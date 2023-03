De Laurentiis non si accontenta, dal presidente arriva un invito a tutto il Napoli

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis tiene moltissimo alla ribalta internazionale per motivi di prestigio e soprattutto di cassa, come racconta l’edizione odierna di Repubblica.

De Laurentiis tiene alla Champions League

Fare strada in Europa, scrive il quotidiano, per il club azzurro significa mettersi in tasca decine di milioni tra bonus, premi e incassi al botteghino.

“Per questo il numero uno azzurro ha invitato tutti a non “ accontentarsi” soltanto dello scudetto, pur sapendo che il ritorno in città del titolo tricolore dopo 33 anni sarà un evento storico ed è atteso con un incontenibile entusiasmo dai tifosi”

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli