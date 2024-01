L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla trattativa di calciomercato Napoli per portare Samardzic in azzurro, svelando dove si trovi adesso il presidente:

"Aurelio De Laurentiiis – che è in Spagna per tutta la prossima settimana – sta trattando con Gino Pozzo l’acquisto di Samardzic. Le parti sono abbastanza vicine: sembra superato lo scoglio dei diritti d’immagine e dell’ingaggio del 21enne tedesco naturalizzato serbo.