De Laurentiis non ha capito i cambi di Garcia con il Real Madrid? Repubblica: in Tribuna serpeggiava qualche perplessità

Calcio Napoli - De Laurentiis perplesso sui cambi di Garcia contro il Real Madrid? Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine di Repubblica, in Tribuna d'Onore del Maradona ci sarebbe stata qualche perplessità in merito alle decisioni a gara in corso del tecnico francese.

De Laurentiis perplesso sui cambi di Garcia contro il Real?

Ecco cosa si legge questa mattina su Repubblica: