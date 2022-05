Tuttosport - De Laurentiis a lavoro per il nuovo Napoli: due situazioni delicate da risolvere

Notizie Napoli calcio. Con la Champions acquisita, per il Napoli è tempo di pensare al futuro ed ai cambiamenti che porterà la prossima stagione.

Del nuovo progetto Napoli ha parlato l'edizione odierna di Tuttosport, sottolineando come per il presidente De Laurentiis ci siano subito due questioni spinose da risolvere:

Poi ci sarà da risolvere due situazioni delicate, come quella di Mertens e di Ospina . Al di là della spending review che porterà il monte ingaggi dagli attuali 115 ad un massimo di 80 milioni (ovviamente lordi), va capito se le considerazioni in contrapposizione sullo scudetto potrebbero essere lo specchio di un rapporto non felicissimo tra Mertens e Spalletti, oltre alla necessità di decidere se Meret dovrà essere il titolare dal prossimo campionato.