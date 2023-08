De Laurentiis: "Napoli non mi addormenta né ferisce: mi bacia ed io la adoro"

Calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis ha parlato del suo rapporto con la città di Napoli al quotidiano "Il Foglio":

"Amo Napoli, Los Angeles e Londra e mi spiace che mia moglie svizzera non mi abbia fatto alternare a Roma il lago Lemano di Ginevra per coltivare la mia passione per la vela. Ma ormai il calcio mi ha bucato tutti i weekend. Napoli non mi addormenta né ferisce. Mi bacia. E io la adoro. L’immagine più bella è quando mi allontano sul mare, la vedo progressivamente più distante e ho l’impressione che mi abbracci".