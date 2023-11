CorSport - I tre motivi che hanno convinto De Laurentiis a prendere Mazzarri: retroscena sull’incontro

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un po' il colpo di scena da parte di Aurelio De Laurentiis che ha voluto scegliere Walter Mazzarri come successore di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. I motivi di questa decisione sono essenzialmente tre da parte del produttore cinematografico.

Perchè De Laurentiis ha scelto Mazzarri

Stando a quanto si legge questa mattina sul Corriere dello Sport sono essenzialmente tre i motivi per i quali De Laurentiis alla fine ha preferito puntare sull'usato sicuro come può essere Walter Mazzarri anzichè Tudor. Il primo è di natura tattica in quanto l'allenatore livornese gli ha detto di non avere alcun problema ad adattarsi al 4-3-3 dopo che per una vita ha fatto il 3-4-2-1, il 3-5-2 ed anche il 3-5-1-1.

Il secondo motivo che ha convinto De Laurentiis è la grande motivazione che Mazzarri ha mostrato fin da subito nel voler riprendersi il Napoli per rigenerarli sotto tutti i punti di vista. Il terzo sta sia nelle capacità del tecnico di legare e fare gruppo con la squadra oltre che le capacità di aumentare l'aspetto della preparazione atletica. Un tassello non di poco conto.

L'incontro decisivo è avvenuto ieri in un albergo di Roma lontano dalla Filmauro e soprattutto da occhi indiscreti. In due ore De Laurentiis, Mazzarri ed il legale Bozzò hanno firmato l'accordo per 6 mesi.