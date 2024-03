ADL infuriato per il caso Acerbi-Juan Jesus, pronte due iniziative

Napoli - Il presidente Aurelio De Laurentiis una furia per la decisione arrivata dalla sentenza del Giudice Sportivo sul caso Acerbi-Juan Jesus. Adesso sono pronte subito due iniziative per il difensore brasiliano. Infatti, come rivelato da Il Mattino, ADL sta valutando di esprimere sostegno a Juan Jesus, dopo averlo già fatto con un duro comunicato post sentenza, con due iniziative:

consegnare la fascia di capitano a Juan Jesus per Napoli-Atalanta di sabato

a per di sabato indossare una maglia con una scritta speciale per la prossima partita #IoStoConJJ