Gazzetta - Incontro ADL-squadra prima di Barça-Napoli: il messaggio del patron ai ragazzi

Aurelio De Laurentiis sabato è stato a Castel Volturno per incontrare la squadra dopo il pareggio contro il Torino si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Anche il quotidiano in rosa, così come il Corriere dello Sport, conferma il premio da 10 milioni di euro stanziato da ADL alla squadra in caso di quarti di finale della Champions League. Al di là dell'aspetto economico, il numero uno della SSC Napoli ha voluto ribadire ai suoi ragazzi grande fiducia per domani mostrando grande vicinanza.

De Laurentiis

Premio 10 milioni di De Laurentiis alla squadra per Barcellona Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport su Aurelio De Laurentiis e la squadra in vista della gara di domani sera contro il Barcellona in Champions League: