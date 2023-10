De Laurentiis incontra Garcia, Gazzetta: sta cercando di caricarlo in ogni modo, oggi sarà ancora a Castel Volturno

Ultime notizie Napoli - Ieri pomeriggio il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis era al Konami Training Center come ha già fatto nella scorsa settimana, giovedì e venerdì. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

De Laurentiis incontra Garcia

Stavolta non ha assistito all’allenamento "ma ha incontrato il gruppo di dirigenti e anche il tecnico Rudi Garcia, che sta cercando di caricare in ogni modo. Oggi la squadra si allenerà nel pomeriggio, per consentire il rientro e lo scarico della maggior parte dei giocatori impegnati ieri con le rispettive nazionali. De Laurentiis ci sarà ancora per dare un segnale di compattezza della società a tutto l’ambiente"