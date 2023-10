De Laurentiis incontra ancora Garcia, sesto summit dopo il ko con la Fiorentina! Rudi è stato quasi dieci ore a C. Volturno

Ultime notizie Napoli - C'è tutto lo stato maggiore del Napoli attorno a De Laurentiis a Castel Volturno, come racconta l'edizione odierna de Il Mattino.

Il patron alle 9 è già nel suo ufficio, in attesa che arrivi Garcia con cui resta a colloquio ancora una volta durante la mattinata:

"Sarà il sesto incontro da quando è iniziata la crisi post-Fiorentina. Ma sembra assurdo da dirsi: il clima è calmo, forse in maniera persino eccessiva. Il francese sa di essere ancora nel mirino (e non solo delle critiche), si è chiuso a riccio e passa quasi 10 ore nel centro tecnico. Ieri pomeriggio, con il ritorno dei nazionali, ha anticipato l'allenamento alle 15, l'orario in cui si gioca sabato con il Verona"