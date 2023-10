De Laurentiis incavolato nero con Garcia e notevolmente preoccupato per il Napoli: il retroscena

Calcio Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, l'umore del presidente Aurelio De Laurentiis è più che mai nero. Mai avrebbe immaginato un Napoli non solo distante dalla vetta bensì anche dal quel quarto posto che è vitale per il futuro economico del club.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"De Laurentiis è legittimamente incavolato nero e notevolmente preoccupato. Lui come il popolo. Con l’aggravante di avere lo scudetto sul petto, ma di trovarsi momentaneamente fuori dalla zona Champions (-3), in netto ritardo dal primo posto (-7) e con una squadra scontenta, pieni di casi individuali per svariate motivazioni e distante dal progetto di rivoluzione francese: per il Napoli, un club che si autofinanzia, il quarto posto è vita, aria pura e ossigeno per il mercato, ma proprio per questo motivo sarebbe capestro sbagliare scelta in un momento così delicato ed esporsi ad altri rischi dopo la scommessa estiva".