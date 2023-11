Notizie Calcio Napoli - Continua ad essere puntualmente presente il presidente Aurelio De Laurentiis. Stabilmente a Castel Volturno ormai da settimane e da ieri sera è anche in ritiro per la trasferta di Salerno. Tuttavia, come riporta Il Mattino oggi in edicola, nessuna cena con Rudi Garcia nonostante la condivisione degli spazi: ognuno ha mangiato per conto suo.