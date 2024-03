De Laurentiis ha un timore che riguarda il Mondiale per Club

Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, aveva detto giovedì a Londra che «la Juventus non dovrebbe partecipare al Mondiale per club perché punita dall’Uefa che l’ha estromessa dalle Coppe». Ne parla Tuttosport.

Il timore di De Laurentiis

Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro si sarebbe già mosso, valutando di presentare un’istanza per far estromettere la Juventus dal nuovo format che prenderà il via nel 2025: