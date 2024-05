De Laurentiis ha seguito l'Atalanta in TV! Svelata la sua reazione a fine partita

Gasperini vince l'Europa League, ecco la reazione di Aurelio De Laurentiis! Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Mattino, ieri sera il presidente del Napoli avrebbe seguito in Tv la finale tra Atalanta e Bayer Leverkusen, terminata con lo storico successo di Gian Piero Gasperini.

La reazione di De Laurentiis

Tuttavia - spiega Il Mattino - De Laurentiis tirerà le somme sul nuovo allenatore del Napoli soltanto settimana prossima, al termine del campionato e soprattutto dopo la finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiakos. Questo perché in ballo c'è anche il futuro di Vincenzo Italiano, l'altro allenatore cercato con insistenza dal Napoli per la prossima stagione.

Ultime notizie. Insomma, l'esito di Atalanta-Bayer non ha provocato chissà quale reazione da parte di De Laurentiis, che per il momento si limita ad aspettare ulteriori sviluppi. Il Mattino non ha dubbi: "Gasperini e Italiano restano in pole per la panchina del Napoli".