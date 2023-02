De Laurentiis ha mandato un messaggio alla squadra tramite Di Lorenzo: il retroscena

Calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis è entusiasta del cammino del suo Napoli in campionato ed anche in Champions League. Il presidente, al cospetto della maggior parte dei tifosi e degli addetti ai lavori, ha sempre creduto in questa squadra fin da luglio. Adesso si gode l'ottimo lavoro della dirigenza, di Spalletti ed anche dei calciatori che stanno facendo qualcosa di pazzesco.

Promessa De Laurentiis alla squadra

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis ha già promesso, tramite il capitano Giovanni Di Lorenzo, un premio scudetto e un altro per il passaggio ai quarti di Champions, che sarà replicato qualora continuasse il fantastico cammino europeo. Un messaggio chiaro che serve per stimolare ancora di più un gruppo che ha davvero tanta fame.