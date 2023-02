De Laurentiis ha inviato un messaggio all'Europa

Osimhen non si tocca, così come Kvaratskhelia: in Germania la coppia di attaccanti georgio-nigeriana è assai apprezzata, come racconta la Gazzetta dello Sport. Nell'intervista alla Bild il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dà un segnale esterno molto forte.

De Laurentiis, messaggio su Osimhen e Kvaratskhelia

Con così tanto successo in estate, non c'è il rischio di una prossima svendita? Altri club hanno un sacco di soldi...

“I nostri giocatori sono molto richiesti, sì. Ma non devo venderne uno. Non abbiamo debiti. Se voglio produrre un buon spettacolo, voglio avere i migliori interpreti. E io li ho. Nei 400 film che ho prodotto ho avuto i migliori attori e registi del cinema italiano e mondiale. Ed è stato lo stesso nel calcio con Lavezzi, Cavani, Jorginho, Higuaín, Hamsik o ora Osimhen o Kvaratskhelia. Non credo che giocatori come Kvaratskhelia o Osimhen se ne vadano in estate”

Si dice che il Bayern abbia Osimhen nella lista...

“Non è in vendita!”

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli