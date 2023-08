De Laurentiis ha il sì di Gabri Veiga: non c'è preoccupazione per il suo arrivo

Il Napoli è pronto a chiudere il trasferimento di Gabri Veiga per la prossima stagione e il futuro. Perché il Napoli ha intenzione di far sognare i tifosi e vuole rinforzare ancora di più la rosa da affidare a Rudi Garcia.

Gabri Veiga

Calciomercato Napoli: Gabri Veiga in arrivo, ADL è sicuro

Napoli - Non c'è nessun tipo di intenzione da parte del presidente De Laurentiis di fare passi indietro per quanto riguarda gli accordi tra Celta Vigo e Napoli per il trasferimento del nuovo arrivo Gabri Veiga che ha già detto sì ad un contratto di 5 anni a 2 milioni a stagione. Il Celta non fa in tempo a iniziare altre trattative e, come svela Il Mattino, De Laurentiis non si smuove dalle posizione del suo fortino. Dalle parti della Filmauro non filtra preoccupazione, lo slittamento è necessario.