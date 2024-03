De Laurentiis ha fatto una richiesta a Calzona e giocatori, c'è un obiettivo preciso

Ultime notizie SSC Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è ferito, ma non si arrende. Ne parla Tuttosport.

De Laurentiis ha fatto una richiesta a Calzona e giocatori

Come racconta il quotidiano in edicola, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha chiesto a tecnico e squadra l’ultimo sforzo per provare a raggiungere il 5° posto in Serie A: