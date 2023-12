De Laurentiis ha fatto un regalo ai tifosi napoletani

È ufficiale: Victor Osimhen ha rinnovato con il Napoli. Ad annunciare l’accordo il presidente Aurelio De Laurentiis che ha pubblicato le foto della firma sul contratto. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

Negli ultimi giorni sono stati frequenti i contatti tra il produttore cinematografico e l’agente del calciatore Roberto Calenda:

"De Laurentiis ha così fatto un regalo ai tifosi napoletani che attendevano questo momento con trepidazione. Il contratto di rinnovo di Osimhen era già pronto in estate, precisamente dal 27 luglio, ma nonostante tantissimi incontri tra le parti in causa non si era giunti ad un accordo, anche perché il giocatore era stato tentato da un’offerta “monstre” proveniente dall’Arabia di 40 milioni di euro a stagione. Ora la svolta definitiva"