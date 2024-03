Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino riporta le ultime notizie in casa SSC Napoli in merito al ritorno in azzurro di Michael Folorunsho:

"Non è giovanissimo, ha 26 anni, ma è esploso solo in questa stagione Michael Folorunsho: Giuffredi e De Laurentiis ne hanno parlato a Barcellona, il centrocampista romano ma di origini nigeriane, sarà uno dei primi acquisti della prossima estate".