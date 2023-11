De Laurentiis ha chiesto spiegazioni a Garcia! Tifosi rassegnati, il Napoli non entusiasma

Ultime notizie Napoli - Un saluto freddo tra il Napoli di Rudi Garcia e la sua gente, una squadra che non riscalda e che non entusiasma pareggiando 1-1 contro l'Union Berlino in Champions League. E non è contento il presidente De Laurentiis, come racconta la Gazzetta dello Sport.

De Laurentiis ha chiesto spiegazioni a Garcia

Altra gara a sprazzi, con un predominio sterile. E con l’aggravante di non aver chiuso un match contro una squadra che arrivava da dodici sconfitte consecutive: