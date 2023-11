De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti potrebbero ritrovarsi insieme il 19 gennaio: i dettagli

L'edizione in edicola oggi di Repubblica riporta le ultime notizie in merito alla candidatura da parte di De Laurentiis, Spalletti e Giuntoli per un premio a Dubai:

"I tre tenori del terzo titolo tricolore potrebbe ritrovarsi insieme il prossimo 19 gennaio a Dubai, dove è in programma la tradizionale e prestigiosa premiazione dei Globe Soccer Awards. Il presidente, il direttore sportivo e l’allenatore sono infatti in “nomination” nelle rispettive categorie, proprio grazie alla storica impresa compiuta nel campionato scorso in Serie A. Ma non finisce qui: pure il Napoli è in lizzacome migliore squadra dell’anno e fra i 30 top player rimasti in corsa per la vittoria individuale ci sono Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-Jae, passato nel frattempo al Bayern di Monaco".