De Laurentiis-Garcia, quanti errori. Il Mattino - Dai rapporti con Osi e Kvara al mercato non condiviso e l'allontanamento di Sinatti

Rudi Garcia e Aurelio De Laurentiis ne hanno fatti tanti (forse troppi) di errori in questi mesi e alla fine entrambi si ritrovano in altissimo mare.

Come riporta Il Mattino, Garcia ha deciso di trasformare tutto: partendo dai metodi di allenamento fino alla scelta di un modulo tutto nuovo. Ha provato a spostare gli equilibri, ma si è spinto troppo oltre. La squadra è diventata irriconoscibile e per questo motivo l’allenatore non poteva che finire sul banco degli imputati. Colpa di una serie di scelte difficili da comprendere e che riguardano anche Osimhen e Kvaratskhelia.

La società non ha saputo fare da camera di compensazione tra allenatore e proprietà e il corto circuito è stato fin troppo rapido. Garcia ha di fatto “bocciato” il mercato estivo lasciando sistematicamente fuori dalle rotazioni Cajuste e Lindstrom, inserendo Natan dopo un mese, dimostrando che forse le scelte di mercato non erano state condivise. Ma da questo punto di vista la società non è stata attenta nella valutazione dello staff, visto che il Napoli disponeva già di un preparatore sportivo affidabile come Francesco Sinatti, salvo poi sostituirlo con Paolo Rongoni.

