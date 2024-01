De Laurentiis furibondo: nessun premio alla squadra per la Supercoppa Italiana

Napoli - Il Napoli è in un momento difficilissimo e il presidente De Laurentiis è una vera furia in questo momento contro la squadra. Per questo motivo arriva una notizia riguardo la Supercoppa Italiana che il Napoli andrà a giocare nei prossimi giorni in Arabia Saudita.

Supercoppa Italiana: De Laurentiis non darà premi

Napoli in castigo quando solo qualche mese fa dominava un campionato. Oggi bisogna fare i conti con tantissimi problemi di ogni tipo e arrivano aggiornamenti da Il Mattino sulla scelta di De Laurentiis in vista della Supercoppa Italiana:

"De Laurentiis non ha nascosto il suo stato d'animo, è furibondo. Questo "ritiro a tempo determinato" è il minimo che gli è venuto in mente. Aveva pensato a qualche premio in vista della Supercoppa: ma al momento Edo De Laurentiis, il vice presidente che rappresenta i vertici nel ritiro, non ne ha fatto cenno".

Ricordando, che in quest'edizione d'oro della Supercoppa con Final Four, la squadra vincitrice riceverà ben 8 milioni di euro.