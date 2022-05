"Ha moglie e figlia a Milano". Gazzetta: De Laurentiis tira in ballo la famiglia Spalletti, lo fece pure con Benitez

Il matrimonio fra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti? Alcune frasi dette e ripetute dal presidente sono lì a far capire che ancora va rinsaldato qualcosa che nell’ultimo periodo si è incrinato, come racconta la Gazzetta dello Sport.

L'edizione odierna del quotidiano torna sulle parole di De Laurentiis su Luciano Spalletti e la sua famiglia:

"«Secondo me il tecnico è formidabile e l’uomo è serio, due cose che mi fanno dire “Aurelio, anche questa volta hai fatto centro!”». Perfetto. Allora tutto a posto. Salvo la nuova sottolineatura: «Ha due figli grandi, ma anche moglie e figlia piccola a Milano». A Dazn disse: «Se l’allenatore vorrà tornare dalla famiglia non lo tratterrò».

Tra l’altro la questione famiglia non a Napoli non è nuova per De Laurentiis che quando si incrinò il rapporto con Rafa Benitez sottolineò più volte della famiglia a Liverpool"