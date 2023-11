Gazzetta - De Laurentiis potrebbe intervenire in maniera drastica sul tecnico se non vince le prossime tre gare: la situazione

Calcio Napoli - Se Rudi Garcia non vincerà le prossime tre gare, De Laurentiis potrebbe prendere decisioni drastiche sulla guida tecnica. A scriverlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che sottolinea come Salernitana, Union e Empoli siano tre partite da vincere senza troppi giri di parole.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport:

"Perché le prossime tre gare sono da vincere assolutamente, per riprendere quota in campionato e proseguire il cammino positivo in Champions. Perché i campioni d’Italia contro una Salermitana che non ha mai vinto in questo campionato , poi contro l’Union Berlino che ha una serie aperta di sconfitte in doppia cifra e con un Empoli in zona retrocessione deve vincere. Altrimenti il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe prendere decisioni drastiche sulla guida tecnica, già “commissariata” il 10 ottobre alla Luiss di Roma e poi riabilitata in qualche modo dal produttore che vuole un riscatto di tutta la squadra".